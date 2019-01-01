"Collins'in Hawks ile durumu, diğer takımlar tarafından izleniyor!" iddiası

Atlanta Hawks forveti John Collins'in ekibiyle olan durumunun, diğer ekipler tarafından izlendiği bildirildi.



Collins, Hawks ile olan çaylak sözleşmesinin son yılına giriyor ve ekip, 23 yaşındaki oyuncuyla geçmişte bir uzatma görüşmesi yapmak istiyordu.



HoopsHype podcast'inin son bölümünde Michael Scotto, The Athletic'den Chris Kirschner ile Collins ile ilgili bu durumu şöyle tartıştı:



"Ligde birçok insanın izlediğini düşündüğüm soru, John Collins ve Hawks arasındaki bu uzatma kontratı görüşmelerinin ne noktada olduğu. John, ligdeki diğer takımlar kendisinin yeteneğine hayran oldukları için, yakından izlediklerini bildiğim bir adam. Böyle bir adam müsait olursa, takas görüşmelerinde birçok yerden ilgi görebilir."



Collins, geçmişte Atlanta ile bir maksimum kontrat imzalamak istediğini açıkça belirtmişti. Hawks, finansal esnekliğinin büyük bir kısmını, bu ölü sezon kadroya kattığı Danilo Gallinari ve Bogdan Bogdanovic üzerinde kullanmıştı.



Wake Forest çıkışlı forvet, geçtiğimiz sezonun başında aldığı uzaklaştırma cezası nedeniyle bir süre forma giyememesine rağmen, 2019-20 sezonunu etkileyici bir şekilde geçirmişti.



Collins, kısaltılmış 2019-20 normal sezonunda Hawks ile oynadığı 41 maçta %58.3 şut isabetiyle 21.6 sayı, 10.1 ribaund ve 1.5 asist ortalamaları yakalamış, ayrıca üçlük çizgisi gerisinden de %40 isabet bulmuştu.



