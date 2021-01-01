"Collins, Towns ile uyumlu olacağını düşünüyor" iddiası

Atlanta Hawks pivotu John Collins'in, Minnesota Timberwolves yıldızı Karl-Anthony Towns ile uyumlu olacağını düşündüğü iddia edildi.



Collins henüz Hawks ile bir sözleşme uzatması imzalamadı ve bu durumda, önümüzdeki yaz serbest oyuncu pazarına sınırlı bir serbest oyuncu olarak girebilir.



Muhabir Darren Wolfson'ın yakın tarihli bir raporuna göre, Collins'in kampı, Towns ile genç oyuncunun uyumlu olabileceğini düşünüyor:



"Collins'e yakın olan birinin ifadesine ve kampının bu duruma bakışına göre, Collins'in KAT ile oynama düşüncesi, elverişli gözüküyor. KAT gibi yetenekli ve dinamik bir uzunla oynama fikri, Collins için oldukça cazip."



Minnesota, 7-29 ile sezonun en kötü derecesine sahip olduğundan ötürü, Towns ile beraber oynatabileceği bir uzun bulma konusunda oldukça istekliydi.



Hawks'ın Collins'e maksimum kontrat vermek istemediği belirtilmişti ve bu yüzden, 2021 serbest oyuncu döneminde birkaç takımın ilgisini çekmesi bekleniyor.



