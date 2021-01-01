Collins: "Philly'nin gerçek halinin açığa çıkmasına yardımcı olduk"

Atlanta Hawks forveti John Collins, Hawks ekibinin insanlara Philadelphia 76ers'ın "kendilerinden bekleneni yapmadığını" göstermeye yardımcı olduğunu söyledi.



Geçen sezonun Doğu Konferansı Finallerinde Hawks, 76ers'ı elemişti ve bu da uzun süre gündemi meşgul eden Ben Simmons dramasına yol açmıştı.



The Athletic'in bir makalesinde Collins, Hawks'ın geçen sezon Doğu'nun en iyi sırasındaki takımın asıl durumunu göstermenin ekibi için ne anlama geldiğinden bahsetti:



"2018'de, bir video oyunu canlı yayınındayken Sixers oyun kurucusu Ben Simmons, Timberwolves pivotu Karl-Anthony Towns'ı oynamaya devam etmesi için ikna etmeye çalışıyordu, ancak Towns, ertesi gün Minnesota ekibi Atlanta'ya karşı maçı olduğu için çıkmak istemişti. Simmons, Wolves ekibi Hawks'a karşı oynayacağı için Towns'ın 'bol bol vakti' olduğunu söylemiş ve kendi esprisine gülmüştü.



Üç yıl sonra playofflarda, Hawks'a karşı gösterdiği performansla insanların güldüğü kişi ise Simmons olmuştu. Atlanta, Simmons'ın ayrılmak istemesiyle bu yaz Sixers organizasyonunda çıkan yangını hızlandıran ekip konumundaydı.



Collins, bu konuyla ilgili şunları söyledi:



'Olanların tek nedeninin biz olduğumuzu sanmasam da, yapmaları beklenen şeyi neden yapmadıklarını açığa çıkarmaya yardımcı olduğumuzu düşünüyorum. Beklenen şey, Finallere çıkmaları ve birçok şampiyonluk kazanmaları falandı.



Bu durum bize kesinlikle motivasyon sağlıyor ve bana göre ağır toplardan birini elemiş olduğumuz için, bizi de büyük hedeflerden biri haline getiriyor. Diğer ekiplerin bizim için hazır olacaklarını biliyorum.'"



