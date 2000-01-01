Collins, Nets galibiyeti sonrasý: "Þakamýz yok.."

Atlanta Hawks forveti John Collins, Brooklyn Nets karþýsýnda alýnan galibiyet sonrasý, "Þakamýz yok" þeklinde açýklama yaptý.



Hawks, 2020-21 sezonunun ilk beþ maçýnda dört galibiyet alarak, sezona umut verici bir þekilde baþladý.



Karþýlaþmada 20 sayý ve 8 ribaund kaydeden Collins, Brooklyn karþýsýnda alýnan galibiyetin ardýndan (114-96) Hawks'ýn þakasý olmadýðýný iddia etti:



"Batý'da ciddi adaylar olduðumuzu kanýtladýk diye düþünüyorum. Birçok yeni adamýmýz var ve gençlerimiz gayet saðlýklý. Yapabileceklerimize dair bazý þüpheler vardý diye düþünüyorum ve umarým bu yaptýðýmýzý sene boyu sürdürebiliriz. Ama hiç þakamýz yok."



Collins 9/14 þut isabetiyle oynayarak, iki de üçlük isabeti kaydetmiþti. Trae Young 21 sayý ve yedi asistle oynarken, De'Andre Hunter da 23 sayý ile takýmýn en skorer ismi olmuþtu.



Hawks, özellikle Clint Capela, Bogdan Bogdanovic ve Danilo Gallinari'yi kadrolarýna ekledikten sonra Doðu Konferansý'nda biraz ses çýkarmaya hazýr görünüyor.



