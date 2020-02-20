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Collins: "Maksimum kontrat hakettiğime inanıyorum"

Atlanta Hawks oyuncusu John Collins maksimum sözleşme tartışmalarında yer aldığına inandığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Atlanta Hawks oyuncusu John Collins maksimum sözleşme tartışmalarında yer aldığına inandığını söyledi.

Lig kaynaklarına göre, Hawks'ın Collins ile bu yaz önemli bir uzun vadeli sözleşme uzatmasına imza atması konusunda çekinceleri bulunuyor. Ekipler, algılanan tereddüt nedeniyle Collins'in son takas tarihinde müsait olup olmadığını sormuşlardı.

Collins'in menzilinin sezonun başlamadan önce Domantas Sabonis'in Indiana Pacers ile imzaladığı dört yıllığı 77 milyon dolarlık uzatma kontratı civarından başlayacağı düşünülüyor.

"20-10'LUK DİĞER ADAMLAR, MAX'LIK ADAMLAR"

Collins, değerini kanıtladığına inanıyor:

"Yani, genç çekirdekteki değerim açısından Hawks için bir öncelik olduğumu hissediyorum. Bunda bir şüphe olmadığını düşünüyorum. Öncelik ne açısından - onu bilmiyorum. Kesinlikle onların bir önceliğiymiş gibi hissediyorum. Çok para için mi? Şahsen bilmiyorum. Bunun benzersiz bir durum olduğunu hissediyorum, ancak oyunumun daha büyük bir sözleşme seviyesine çıkmış olduğunu hissediyorum. Bu, karşılaştırmaya başlamak istediğiniz bir dönemdir, ancak bu saygıyı geri gösterip göstermeme meselesidir.

"Kesinlikle maksimum kontrat tartışmalarında yer aldığımı düşünüyorum. Bu sezon 20-10 ortalamayla tamamlarsam, ortalaması 20-10 olan diğer adamlar maksimum kontrat kalibreli adamlar. Ben de bu alan içindeyim ve kontratımın bu şekilde uzatılmasına layık olduğumu düşünüyorum. Buna karar verecek ve çözecek taraf, Hawks. Rakamlara ve sadece oyuna bakmak istiyorsanız, kesinlikle hakettiğimi hissediyorum. Ancak takımın durumu, gelecekteki maaş sınırı ve bu tarz şeylerle, şimdi bir sözleşme müzakere etmeniz gerekiyor."

"ANTENLERİM AÇIK OLURDU"

Hawks, Collins'in 2021'de sınırlı bir serbest oyuncu haline gelmesini bekliyor da olabilir:

"Bunu kişisel almazdım, ama antenlerim kesinlikle hazırda beklerdi. Bu kadar söyleyebilirim. Antenlerim açık olurdu."


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