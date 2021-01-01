Collins için Mavs, Heat, Spurs ve Wolves radarda!

Dallas Mavericks, Miami Heat, San Antonio Spurs ve Minnesota Timberwolves'un, Atlanta Hawks forveti John Collins'e ilgi göstermesi beklenen takımlar arasında olduğu iddia edildi.



Collins, playofflarda oynadığı 18 maçta 13.9 sayı ve 8.7 ribaund ortalamalarının yanı sıra, %35.7'lik bir üçlük isabeti tutturmuştu.



Ligdeki genel algı, Collins'in Hawks'ın playoff maratonu sırasında değerini artırdığı yönünde olsa da, Hawks ekibi Collins'i tutmakla ilgileniyor. Takım sahibi Tony Ressler, sezonun ardından takımın Collins ile "adil bir anlaşmaya" varmayı umduğunu belirtmişti.



