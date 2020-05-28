Galatasaray'da gündemindeki stoper… Meksikalı oyuncuya, önce Fenerbahçe sonra Galatasaray forması giyen ve şu anda da Meksika'nın Pachuca takımında forma giyen Colin Kazım'dan açık bir mesaj gitti.Tecrübeli oyuncu Colin Kazım, 23 yaşındaki Cesar Montes'e Galatasaray'dan bir teklif varsa değerlendirmesi tavsiyesinde bulundu.Kazım, Monterrey forması giyen Montes'e, "Türkiye'nin tartışmasız en büyük, Avrupa'nın da önde gelen takımlarından birisi olan Galatasaray'ın seninle ilgilenmesiyle gurur duymalısın. Çok fazla düşünülecek bir şey yok. Resmi teklif geldiğinde gidip oynamalısın" diyerek genç oyuncuya akıl verdi.