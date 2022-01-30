Coleman, ceza sonrası ilk yarışını kazandı

Christian Coleman, 1.5 yıllık men cezasının ardından çıktığı ilk 60 metre yarışında zafere ulaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Coleman, ceza sonrası ilk yarışını kazandı
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30 Ocak 2022 13:24
Erkekler 100 metre dünya şampiyonu ABD'li atlet Christian Coleman, doping testlerini kaçırdığı gerekçesiyle aldığı 1,5 yıllık men cezasının ardından çıktığı ilk 60 metre yarışını kazandı.

Kentucky Üniversitesi'nin 15 Ocak'ta düzenlediği Jim Green Invitational organizasyonunda 300 metrede elde ettiği 2'ncilikle pistlere dönen Coleman, New York kentinin ev sahipliği yaptığı salon etkinliği Millrose Oyunları'na katıldı.

Dünya rekorunu elinde tuttuğu 60 metrede yarışan 25 yaşındaki sporcu, 6.49 saniyelik derecesiyle 200 metre dünya şampiyonu Noah Lyles ve geçen yılın 100 metredeki en hızlı ismi Trayvon Bromell'in önünde birinci oldu.

Bir yıl içinde 3 kez doping testlerine katılmaması nedeniyle 14 Mayıs 2020'den itibaren atletizm faaliyetlerinden 2 yıl men edilen Coleman, Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) itirazda bulunmuş ve cezanın süresi 1,5 yıla düşürülmüştü.

2019 Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Coleman, cezası yüzünden 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı kaçırmıştı.

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