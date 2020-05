Cole Anthony, babası gibi Knicks'te oynamak istiyor

North Carolina Üniversitesi oyuncusu Cole Anthony'nin kişisel antrenörü Chris Brickley, Anthony'nin NBA Draft'ına hazırlanırken, gelişimi hakkında konuştu.



Brickley, Anthony için şu ifadeleri kullandı:



"Bütün UNC sezonunu tekrar izledik. Çok güzeldi. Dürüst olmak gerekirse, bu benim fikrim bile değildi. Oyunculara, 'Bunu mini projelerle yapalım.' şeklinde yaklaşıyorum. Ama kendisi bana geldi. Oyunun bir öğrencisi olduğunu gösterdi."



Brickley, eski Knicks oyuncusu Greg Anthony'nin oğlu olan Anthony'nin Knicks için oynamayı çok istediğini de ekledi.



"Kesinlikle New York'ta oynamayı çok isterdi. Manhattan'da büyüdü. Yıllar boyunca Knicks, New York bölgesinden adamlar draft ederdi ve saha dışında bu işler iyi gitmezdi. Kendisini iyi yolda tutmayı başaran, gerçekten çok iyi iki ebeveyni var. Ona her zaman neyin doğru, neyin yanlış olduğunu söylediler. Eğer Knicks onu draft ederse, saha dışında endişelenmeniz gereken bir şey olduğunu sanmıyorum."



Anthony, daha önce Knicks tarafından draft edilme arzusunu dile getirmişti.