Cold War'da bulunacak haritalar ve silahlar ortaya çıktı

1911 Pistol

M16

Colt Revolver

AR_7_4

Daewoo K2

RC-XD

Chopper gunner

Napalm saldırısı

Alev makinesi

Topçu saldırısı

UAV

Karşı UAV

Bombardıman uçağı

Saldırı köpekleri

Nuketown

Firing Range

Summit

Junktown

Huge Ground War buz haritası

6'ya 6 Rus şehir haritası

6'ya 6, üçe bölünmüş bir nehir, açık arazi ve bir deponun bulunduğu bir harita

No Dead Silence

Toughness geri dönüyor

Modern Warfare benzeri sınıf oluşturma sistemi

Normal küçük harita

Specialist yetenekler yok

Operatörler geri dönüyor

Ground War geri dönüyor

Battle royale modu yok

eçtiğimiz sene piyasaya sürdüğü Call of Duty: Modern Warfare ile yeniden çok büyük bir başarı elde eden Activision, bu yıl da seriye yeni bir oyun ekleyecek gibi duruyor. Hatta geçtiğimiz günlerde bu yıl Call of Duty: Cold War ismiyle çıkacak olan oyuna ait olduğu iddia edilen görüntüler bile ortaya çıkmıştı.Oyunun oynanış görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından bu kez Call of Duty: Cold War'un oyunculara neler sunacağıyla ilgili birkaç bilgi de ortaya çıktı. Yeni öğrenilen bilgilerle birlikte bu sene çıkacak Call of Duty oyunundan neler beklememiz gerektiğiyle alakalı fikir sahibi olduk.Ortaya çıkan bilgiler arasında oyunun haritaları, silahları, killstreak ödülleri, modları, yetenekleri ve dahası yer aldı. Bu bilgileri sizlere sıralamadan önce hiçbirinin kesin bir bilgi olmadığını belirtmekte fayda var. Dolayısıyla karşımıza gelen oyun aşağıdaki bilgilerin bazılarını ve hatta hiçbirini içermeyebilir.