ABD Milli Takımı yönetim direktörü Jerry Colangelo, Kevin Love'ı Tokyo Olimpiyatları'nın ilk 12 kişilik kadrosuna almaktan pişman olduğunu söyledi.



Cleveland Cavaliers forveti, sağ baldır sakatlığı ile takımdan çekilmeden önce Las Vegas'taki iki hazırlık maçında sadece bir sayı bulabilmişti ve bu da Colangelo'nun Love'ın performansı konusundaki şüphelerini doğrulamış oldu:



"Kevin Love'ın oynayacağını düşünmemiştim. Sahada ortaya koyabilecek çok şeyi olduğundan bile emin değildim. Bize ulaştı ve formda olduğunu ve bize borçlu olduğunu hissettiğini söyledi. Biz de buna dayanarak, bir zamanlar çok iyi bir ribauntçı olan, hala şut atabilen ve uluslararası deneyime sahip birini arıyorduk. Kadroda 12. adam rolünü üstlenebilecek birini."



Colangelo, Love'ın dahil edilmesini bir hata olarak gördüğünü belirtti:



"Beraber iş göremedik. Formda değildi. Ve olması gerekenden çok gerideydi. Biz de bunu bir hata olarak görüp önümüze bakıyoruz ve bizimle eşit olan birine bir fırsat tanımak olarak adlandırıyoruz."



