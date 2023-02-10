Çöken hastanedeki asker şehit oldu

Askerliğini Hatay'da yapan Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Günaçti, tedavi gördüğü hastanenin depremde çökmesi sonucu şehit oldu.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Twitter
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Çöken hastanedeki asker şehit oldu
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10 Şubat 2023 10:00
Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Günaçti'nin Hatay'da sevk edildiği hastanenin deprem nedeniyle çökmesi sonucu şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hatay'da sevk edildiği hastanenin deprem nedeniyle çökmesi sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Günaçti, 9 Şubat 2023 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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