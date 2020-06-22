ALTI SANİYE KURALI NEDİR?

'ın Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldığı mücadelenin sonundaki penaltı öncesinde 6 saniye kuralı ihlal edildiği için verilen endirekt vuruş kararında, kaleci Okan Kocuk'un topu elinde ne kadar tuttuğu belli oldu.beIN Sports'un yaptığı hesaplamaya göre genç kalecinin, topu eline almasıyla topu elinden çıkarması arasında geçen süreninolduğu ortaya çıktı.Pozisyonu yorumlayan Deniz Çoban, "" ifadelerini kullandı.Altı saniyelik kuralı, 1998 yılında FIFA Yasası 12'de bir değişiklik olarak geldi ve bu da "bir kalecinin topu elinde altı saniyeden fazla tutmasına izin verilmemesi" içindi. Bu kuralın amacı, oyunu geciktirmek için topu tutma ayrıcalığına sahip olan kaleciyi durdurmaktı.Topu elle tutan kaleci topu 6 saniye içinde oyuna sokmak zorundadır. Aksi taktirde endirekt serbest vuruş verilir.