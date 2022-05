Çok özel bir hikaye; Erten Gazi!

"ÇAPA YAPARKEN TEKLİF GELDİ"

"8-9 YAŞIMDA BASKETBOLU SEVDİM"

"BİZİM TAKIM DİZEL MOTOR GİBİ"

"İLK 2 ÇEYREKTE AĞIRLIĞIMIZI KOYMALIYIZ"

"FİNALDE BARCELONA'YI İSTERİM"

"KUZEY KIBRIS, ANADOLU EFESLİ"

Anadolu Efes'in Kuzey Kıbrıslı Türk yıldızı Erten Gazi, Belgrad'da oynanacak olan Final Four öncesi Sporx.com'dan Hakan Celep'e konuştu.Üst üste 3. kez Final Four'a yükselmelerini değerlendiren başarılı oyuncu, "İlk Final Four'da ABD'deydim ve o maçları canlı izledim. İptal olan sezonda da aşırı iyi performans gösteriyorduk. O sezonlarda maçları izlerken ben Anadolu Efes taraftarı olarak izliyordum. Amerika serüvenimden sonra böyle bir takımın parçası olmayı hayal ediyordum. Anadolu Efes'ten gelen teklif olunca da geri çeviremezdim. Kendime hedef olarak belirlediğim bir kulüpte olduğum için de çok gururluyum." dedi.NCAA kariyerinin ardından 2020/21 sezonunda Anadolu Efes'e katılan Erten Gazi, transfer süreciyle ilgili olarak "Anadolu Efes'ten teklif pandemi döneminde geldi. Tamamen şans oldu benim için. Pandeminin başında hava trafiğinin kapatılacağını öğrenince kendi memleketime, Kuzey Kıbrıs'a geri dönmüştüm. NBA, EuroLeague, yerel ligler arka arkaya iptal oluyordu. Bu sezon takımlar kurulmaz diye düşündüm kendi kendime. Kuzey Kıbrıs'ta bir iş bulmaya çalışacaktım diye düşünüyorum. Bir yaz sabah Yakup Sekizkök Hocam beni aradı 'Ergin Hoca seni görmek istiyor' dedi. O dönemde Kuzey Kıbrıs'tan İstanbul'a 1 uçuş vardı. Şansıma, ertesi güne bilet buldum ve İstanbul'a geldim. Antrenmanlarda gördükten sonra kalmamı istedi hocalarım. Teklifin gelmesi bile benim için inanılmazdı. Kafamdan silmiştim o sezonu. Gelip Avrupa'nın en iyi takımında oynadım ve Avrupa şampiyonluğu yaşadım." açıklamasını yaptı.Teklif geldiği sırada yaptığı işi de anlatan Erten, "Anadolu Efes'ten telefon geldiği sırada portakal ağaçlarının altını çapalıyordum. Kuzey Kıbrıs'ta portakal bahçemiz var, ağaçlarımız hava alsın diye toprağı çapalıyordum." ifadelerini kullandı.Basketbola başlama öyküsünü de aktaran Anadolu Efes'in yıldızı, "Ben bu konuda çok şanslıyım. Annem ve babam daha önceden profesyonel spor yapmış kişiler. Annem üniversite döneminde Beşiktaş'ta basketbol oynamış ve atletizm yapmış. Babamsa üniversite döneminde Galatasaray'da profesyonel voleybolcuydu. Genetik ve büyütülme şekliyle sporla iç içeydim. Annem ve babam, Kuzey Kıbrıs'ta bulunduğum şehirde çocuklar için bir basketbol kulübü açtı. Orada çalışmalara başladım ilk olarak. 8-9 yaşımda basketbolu sevdim. Başka çocuklarla bu oyunu paylaştım. Hikayem böyle başladı." dedi.Anadolu Efes'in sezon içinde yükselişiyle ilgili gelen soruyu Erten, "Bizim takım dizel motor gibi, sonradan açıldı. Bu takımda oyuncular uzun süredir bir arada. Nerede, ne zaman, nasıl performans vermesi gerektiğini biliyor. Ergin Ataman Hocamız da bu konularda çok tecrübeli. Oyuncularını çok iyi tanıyor. Başkaları için sürpriz oldu mu bilmiyorum ama bizim için sürpriz olmadı." sözleriyle cevapladı.Final Four ile ilgili düşüncesi sorulan başarılı oyuncu, "Final Four'daki her maç, ölüm kalım maçı olarak geçecek. Kimse ilk maçı oynadıktan sonra, 3'üncülük maçı oynamak istemez. Geçen sene o maçları izledim. 3'üncülük maçları oyuncular için buruk bir maç. Final Four düzeyinde kim daha çok zorlu maçlar oynayıp, o maçları aştıysa daha tecrübeli oluyor." cevabını verdi.Sezon içinde unutamadığı 3 maçı sorduğumuz Erten, "Evimizde oynadığımız UNICS Kazan maçında takımıma çok katkı verdik. Son Milan maçındaki atmosfer çok güzeldi. Barcelona'da oynadığımız Barcelona maçı var. Orada kaybettik." sözleriyle bu 3 maçı saydı.Yarı finaldeki rakipleri Olympiakos ile ilgili Erten, "Olympiakos'un tarihine, koçun geçmişine ve oyunculara bakınca defalarca kez Final Four oynamış bir takım. Herkes oraya eşit çıkıyor. Olympiakos'a karşı çıkacağımız maçta ilk 2 çeyrekte ağırlık koymamız gerekiyor. Maçın başındayken 'Oyun ortak olabilirsiniz' hissini verirsek, tecrübelerini ve kalitelerini kullanırlar." değerlendirmesini yaptı.Salonun yüzde 45'inin Olympiakos taraftarı olacağına dair çıkan haberler üzerine Anadolu Efes'in yıldızı, "Anadolu Efeslileri Belgrad'da yanımızda görmek istiyoruz. Yüzde 45 veya daha fazla Yunan taraftar olursa da bizim için özel bir durum olmaz." açıklamasını yaptı.Monaco Koçu Sasa Obradovic'in kaybettikleri 5. maçtan önce 'Olympiakos'u yenmenin şifrelerinden biri sabır' sözlerini sorduğumuz Erten, "Olympiakos'un Monaco ile oynadığı serinin son maçında Monaco hep öndeydi. Öndeyken sabredip süreye karşı oynayıp doğru atışları bulmaları gerekiyordu. Olympiakos doğru anı bekledi ve o anda atak yaptı. Bu nedenle Sasa Obradovic'in 'sabır' kelimesini doğru buluyorum." cevabını verdi.Yarı finaldeki diğer eşleşmeyle ilgili sorumuzu Erten, "Hem Barcelona, hem Real Madrid'e karşı çekişmeli maçlar oynadık. Oyuncu olarak açıkçası Barcelona'yı istiyorum. Geçen sezon finalde onlara karşı kazandık. Barcelona, bizi tekrar yenebilmek için daha güzel bir kadro kurmaya çalıştık. Bu kadroyu da yenersek net bir şekilde üstünlüğümüzü kanıtlarız. Bu nedenle Barça'yı istiyorum." sözleriyle cevapladı.Hem Anadolu Efeslilere, hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki basketbolseverlere seslenen Erten, "Kuzey Kıbrıs'ta basketbolun bir değeri ve önemi var. Şimdi benim maçlarımla birlikte Kıbrıslı Türk Anadolu Efes taraftarı oldu ve bizi destekliyorlar. İstanbul'da maçlarımıza gelen Kıbrıslı üniversite öğrencileriyle de tanıştım. Final Four'a gelen Kıbrıslılar da olursa tanışmayı çok isterim. Bizden desteklerini esirgememelerini istiyorum. Sonuçta bir Türk takımı Final Four'da boy gösteriyor. Dualarını esirgemesinler." ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.