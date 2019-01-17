Çok konuşulan iddia: 'Sabri ve Yağmur boşanıyor!'

İKİ ÇOCUKLARI VAR...

Ünlü futbolcu Sabri Sarıoğlu, iddiaya göre geçtiğimiz yıl Nişantaşı'nda açtığı gözlük mağazasını darboğaza girince kapattı.Sarıoğlu, aylık kirası 25 bin lira olan mağazanın masrafları artınca kepenk indirmek zorunda kaldı. Bu iddia gündemi sallarken Sarıoğlu'nun futbolu bıraktığı da ortaya çıktı. Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu'nun da kısa süre önce sosyal medya hesabını kapatması dedikodu kazanını kaynattı.Bu durum Sarp ve Sare adında iki çocukları olan ünlü çiftin 8 yıllık evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaştığını düşündürdü. İkilinin boşanacağı dedikodusu, kulislerde konuşulmaya başlarken çift hakkında ikinci bir iddia daha ortaya atıldı.İki çocuk annesi olmasına rağmen pilotluk kariyerini başarılı bir şekilde sürdüren Yağmur Sarıoğlu'nun geçtiğimiz günlerde kız ve erkek kardeşiyle soluğu ABD'de aldığı öne sürüldü.Konuşulanlara göre ABD'de ev bakan Sarıoğlu, önümüzdeki günlerde eşi ve çocuklarıyla Türkiye'ye veda edip Los Angeles'a taşınacak. İkinci çocuklarını doğurduktan kısa süre sonra pilotluğa dönen Yağmur Sarıoğlu, iş aşkıyla takdir toplamıştı.Sabri Sarıoğlu, 2016'da hız tutkunu eşi Yağmur Sarıoğlu'na 2 milyon 700 bin TL'ye Lamborghini Aventador hediye ederek uzun süre gündem olmuştu. (A Haber)