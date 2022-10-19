Cody Gakpo: 'Manchester United beni istedi'

Hollanda Ligi ekiplerinden PSV Eindhoven'da forma giyen Cody Gakpo, yaz transfer dönemine ilişkin çarpıcı bir açıklamada bulundu.



Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag ile görüşmelerde bulunduğunu açıklayan Gakpo, "Yazın Erik ten Hag ile birkaç kez görüşmelerde bulunduk. Ancak işin sonunda Manchester United ile anlaşmamız bozuldu ve bu, hep benim gelişimim için hem de PSV için oldukça büyük bir hayal kırıklığı oldu. Çünkü Manchester United gibi bir kulübe oyuncu satmak PSV için de güzel bir gelişme olacaktı." dedi.



Görüşmelerin oldukça uzun sürdüğünü söyleyen Gakpo, "Manchester United ile olan görüşmelerimiz transfer döneminin kapanmasına 1 hafta kalıncaya dek sürdü. Son haftada ise önümde Leeds United ve Southampton'ın teklifleri vardı." diyerek sözlerini noktaladı.



Bu sezon PSV Eindhoven formasıyla 18 resmi maça çıkan Cody Gakpo, bu karşılaşmalarda 13 gol 11 asistlik katkı sağladı.





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