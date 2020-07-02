Codemasters F1 2021 oyununun Türkiye fiyatı açıklandı

Motor sporları arasında en prestijli olan Formula 1 organizasyonunda bilindiği üzere 20 pilot yarışıyor ve bu pilotlar arasında yer almak hiç kolay değil. F1 pilotu olmadan da Formula 1 deneyimini yaşamak mümkün. Yarış türü oyun denilince akla gelen ilk oyunlardan birisi olan F1 serisinin yeni oyunu F1 2021 duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre F1 2021 oyunu 16 Haziran tarihinde çıkacak. Yaşanan son gelişme ile birlikte artık Electronic Arts çatısı altında yer alan Codemasters'ın EA ile birlikte çıkartacağı ilk yarış oyunu F1 2021 oyunu olacak.



Serinin yeni oyun F1 2021; PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4, Xbox One ve PC platformu için çıkışını gerçekleştirecek. Yapılan açıklamaya göre Codemasters tarafından geliştirilen F1 2021 oyunu yeni nesil oyun konsollarında çok daha kısa süreli yükleme ekranına sahip olacak ve görsel anlamda daha kaliteli grafiklerle birlikte gelecek. Eğer ki PlayStation 4 ve Xbox One oyun konsollarında F1 2021 oyununu satın aldıysanız ek bir ücret ödemeden oyunun PlayStation 5 ve Xbox Series X / S oyun konsolu sürümüne de sahip olabileceksiniz.



Codemasters F1 2021 Oyununun Türkiye Fiyatı



F1 2021 oyununda ayrıca "Breaking Point" ismi verilen yeni bir kariyer modu da olacak. Bu mod ile birlikte oyuncuların Formula 2'den Formula 1'e yükselişi hem padok içerisinde hem de özel hayatlarına etki ederek işlenebilecek. F1 2019 oyunundan bilinen ve karakterle pek anlaşamayan Devon Butler da bu oyunda bulunacak. Kariyer modunu oyuncular bir başka arkadaşlarıyla bölünmüş ekranla oynayabilecek. F1 2021 oyunu Steam platformu üzerinden ön sipariş olarak 420 TL fiyat etiketi ile ön siparişe sunulmuş durumda.



Kaynak: Oyun Konseyi



