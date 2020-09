COD: Modern Warfare'e gelecek yeni operatör için iddia

Piyasada bulunan neredeyse her battle royale oyunu gibi Call of Duty: Modern Warfare ve MW Warzone da oynanıştan ayrı bir hikâyeye sahip durumda. Bu hikâye, oyun yeni sezona geçiş yaptıkça gelişiyor ve ilerlemeye devam ediyor. Peki bizi bir sonraki sezonda neler bekliyor?



Bu sorunun cevabını henüz net bir şekilde veremiyor olsak da bugün, Call of Duty Modern Warfare hakkında pek çok bilgi paylaşan ModernWarzone isimli Twitter kullanıcısı, ilginç bir paylaşım yaptı. Bir sonraki sezonlar hakkında daha önce de paylaşım yapmış olan kullanıcı, Modern Warfare serisinden tanıdığımız efsane karaktere atıfta bulundu.



Yeni operatör Soap mı olacak?



ModernWarzone, paylaştığı Tweette Call of Duty: Modern Warfare'in ilk oyununda hayat verdiğimiz; ikinci oyununda ise hayatını kaybeden John "Soap" MacTavish'e yer verdi. Twitter kullanıcısı, 'Seni özledik Soap.' ifadesiyle Soap'un fotoğrafının bulunduğu bir Tweet paylaştı ve ilgiyi üstüne çekmeyi başardı.



Twitter kullanıcısı bu Tweeti hangi amaçla paylaştığını henüz söylememiş olsa da düşünceler hemen oyuna gelecek yeni sezona işaret etti. Pek çok kullanıcı, hayatını kaybeden Soap'un yine efsane bir karakter olan Ghost gibi Modern Warfare'e geleceğini düşünmeye başladı.



Eğer bu düşünceler doğruysa bile Soap'un Call of Duty: Modern Warfare'e 6. sezonda mı yoksa 7. sezonda mı geleceği bilinmiyor. Yine de Soap'u yeniden göreceğini düşünen oyuncular, yeni sezonu sabırsızlıkla beklemeye başladılar. Ancak şu anda siz de kendinizi bu düşünceye kaptırmadan bunun yalnızca bir teori olduğunu belirtmekte fayda var.



Call of Duty: Modern Warfare serisinin en efsane isimlerinden birisi olan Soap'un uzun zamandır yeni Modern Warfare'e operatör olarak gelmesi bekleniliyor. Ancak şu ana kadar Activision, yeni oyunda Soap hakkında herhangi bir şeye yer vermedi.



Kaynak: webtekno