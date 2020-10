CoD: Modern Warfare'a 'boyutunu küçültecek' güncelleme geliyor

Video oyun sektörünün köklü isimlerinden Activision'ın son Call of Duty oyunu Modern Warfare, kısa bir süre sonra yeni bir güncelleme alacak. "1.28" kodlu bu güncelleme, oyunu PC üzerinden oynayan oyuncuların en sevdikleri güncelleme olacak. Bunun nedeni ise oyuncuların, 1.28 güncellemesi ile Call of Duty: Modern Warfare'ın boyutunu küçültebilecek olmaları.



Call of Duty: Modern Warfare'ın en büyük sorunu, hiç şüphesiz depolama biriminde kapladığı alandı. Oyunun boyutu, çıkış sırasında 175 GB olarak açıklanmıştı. Süreç içerisinde sunulan güncellemeler, Call of Duty: Modern Warfare'ı 250 GB kapasiteli bir SSD'ye sığmayacak hale getirdi. İşte bu durum, 1.28 kodlu güncelleme ile ortadan kalkacak. Oyuncular, yeni güncellemeyle birlikte sadece oynamak istedikleri modları saklayıp, diğer modları bilgisayarlarından kaldırabilecekler.



Söz konusu güncelleme ile ilgili açıklamalar, Call of Duty: Modern Warfare'ın Ürün Direktörü Paul Haile'den geldi. Ancak PC oyuncularının en çok sevecekleri bu güncellemenin detayları bilinmiyor. Yani bu güncelleme sadece mod kaldırmaya mı odaklı yoksa oyuna çeşitli yenilikler de mi getirecek, şu an için netleşmiş durumda değil.



Haile tarafından yapılan açıklamalara göre PC sahipleri, bu güncellemeyi uzunca bir süre beklemeyecekler. Çünkü Haile, güncellemenin bir iki gün içerisinde Call of Duty: Modern Warfare sahiplerine ulaştırılacağını söylüyor. Bakalım 1.28 kodlu güncelleme, oyunun boyutunun ne denli küçültülebilmesini sağlayacak.



