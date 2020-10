Popüler birinci şahıs nişancı türündeki seri Call of Duty'nin bu yıl için çıkaracağı oyun merakla bekleniyor. Özellikle bu oyunun Türkiye'deki oyuncular için daha özel olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü oyun içerisinde Türkiye'de geçen sahneler de var. Hatta Trabzon Havalimanı'ndaki bazı görüntüler sunulmuştu. Bugün ise CoD: Black Ops Cold War sistem gereksinimleri için detaylı bir açıklama yapıldı.



Call of Duty Black Ops Cold War için sistem gereksinimleri açıklandı



Türkiye'de geçen sahneleriyle bizleri heyecanlandıran Call of Duty Black Ops Cold War'u oynayabilmek için hangi sistem bileşenlerine sahip olmanız gerektiği açıklandı. Bu bilgi hem Activision hem de Call of Duty'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.



Oyunun minimum sistem gereksinimi pek de göz korkutmuyor ancak yüksek kalitede bir oyun deneyimi elde etmek istediğinizde sahip olmanız gereken bileşenler hiç de mütevazı değil. İşte CoD: Black Ops Cold War'un sistem gereksinimleri



CoD: Black Ops Cold War minimum sistem gereksinimleri



İşlemci: Intel Core i3 – 4340 / AMD FX-6300



Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 670 / GTX 1650 ya da Radeon HD 7950



RAM: 8 GB



İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit / Windows 10 64 bit



Depolama: 50 GB çevrim içi mod / 175 GB tüm oyun



CoD: Black Ops Cold War saniyede 60 kare alabilmek için gerekli sistem bileşenleri

İşlemci: Intel Core i5 – 2500K / AMD Ryzen R5 1600X



Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 / GTX 1660 ya da Radeon R9 390 / AMD RX 580



RAM: 12 GB



İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit



Depolama: 175 GB



CoD: Black Ops Cold War 'Ray Tracing' için sahip olmanız gereken sistem bileşenleri



İşlemci: Intel Core i7 – 8700K / AMD Ryzen 1800X



Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 3070



RAM: 16 GB



İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit



Depolama: 175 GB



Yüksek FPS değerleri için sistem gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i7 – 8700K / AMD Ryzen 1800X



Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1080 / RTX 3070 ya da Radeon RX Vega64



RAM: 16 GB



İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit



Depolama: 175 GB



Ray Tracing ile yüksek FPS değerleri için sistem gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i9 – 9900K / AMD Ryzen 3700X



Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 3080



RAM: 16 GB



İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit



Depolama: 250 GB



Kaynak: shiftdelete.net