CoD: Black Ops Cold War sistem gereksinimleri

Popüler birinci şahıs nişancı türündeki seri Call of Duty'nin bu yıl için çıkaracağı oyun merakla bekleniyor. Özellikle bu oyunun Türkiye'deki oyuncular için daha özel olduğunu söyleyebiliriz.

Popüler birinci şahıs nişancı türündeki seri Call of Duty'nin bu yıl için çıkaracağı oyun merakla bekleniyor. Özellikle bu oyunun Türkiye'deki oyuncular için daha özel olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü oyun içerisinde Türkiye'de geçen sahneler de var. Hatta Trabzon Havalimanı'ndaki bazı görüntüler sunulmuştu. Bugün ise CoD: Black Ops Cold War sistem gereksinimleri için detaylı bir açıklama yapıldı.

Call of Duty Black Ops Cold War için sistem gereksinimleri açıklandı

Türkiye'de geçen sahneleriyle bizleri heyecanlandıran Call of Duty Black Ops Cold War'u oynayabilmek için hangi sistem bileşenlerine sahip olmanız gerektiği açıklandı. Bu bilgi hem Activision hem de Call of Duty'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Oyunun minimum sistem gereksinimi pek de göz korkutmuyor ancak yüksek kalitede bir oyun deneyimi elde etmek istediğinizde sahip olmanız gereken bileşenler hiç de mütevazı değil. İşte CoD: Black Ops Cold War'un sistem gereksinimleri…

CoD: Black Ops Cold War minimum sistem gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i3 – 4340 / AMD FX-6300

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 670 / GTX 1650 ya da Radeon HD 7950

RAM: 8 GB

İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit / Windows 10 64 bit

Depolama: 50 GB çevrim içi mod / 175 GB tüm oyun

CoD: Black Ops Cold War saniyede 60 kare alabilmek için gerekli sistem bileşenleri
İşlemci: Intel Core i5 – 2500K / AMD Ryzen R5 1600X

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 / GTX 1660 ya da Radeon R9 390 / AMD RX 580

RAM: 12 GB

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

Depolama: 175 GB

CoD: Black Ops Cold War 'Ray Tracing' için sahip olmanız gereken sistem bileşenleri

İşlemci: Intel Core i7 – 8700K / AMD Ryzen 1800X

Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 3070

RAM: 16 GB

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

Depolama: 175 GB

Yüksek FPS değerleri için sistem gereksinimleri
İşlemci: Intel Core i7 – 8700K / AMD Ryzen 1800X

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1080 / RTX 3070 ya da Radeon RX Vega64

RAM: 16 GB

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

Depolama: 175 GB

Ray Tracing ile yüksek FPS değerleri için sistem gereksinimleri
İşlemci: Intel Core i9 – 9900K / AMD Ryzen 3700X

Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 3080

RAM: 16 GB

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

Depolama: 250 GB

Kaynak: shiftdelete.net

Video Galeri
Son haberler
...

Red Bull M.E.O. geri dönüyor
...

Red Bull Player One'da şampiyon ''Jumong'' oldu
...

Şampiyonu PUBG PGC 2019 Türkiye yayını belirleyecek

...

Oyun ve espor Gaming İstanbul'da
...

Çılgın FM'sever! 333 sezon, tek kariyer
...

Red Bull Sporcusu ''İsopowerr'' Romanya'da mücadele verecek
...

"Galatasaray'dan ödeme almadığım her ay için 1 gol"
...

F1 Espor Pro Series'in tek Türk pilotu Cem Bölükbaşı Londra'da yarışacak
...

İşte FIFA'da oyunculara kol kırdırtan o kart

...

Zula Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray

Sporx Anasayfasına Dön