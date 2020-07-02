CoD: Black Ops Cold War sistem gereksinimleri
Popüler birinci şahıs nişancı türündeki seri Call of Duty'nin bu yıl için çıkaracağı oyun merakla bekleniyor. Özellikle bu oyunun Türkiye'deki oyuncular için daha özel olduğunu söyleyebiliriz.
Popüler birinci şahıs nişancı türündeki seri Call of Duty'nin bu yıl için çıkaracağı oyun merakla bekleniyor. Özellikle bu oyunun Türkiye'deki oyuncular için daha özel olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü oyun içerisinde Türkiye'de geçen sahneler de var. Hatta Trabzon Havalimanı'ndaki bazı görüntüler sunulmuştu. Bugün ise CoD: Black Ops Cold War sistem gereksinimleri için detaylı bir açıklama yapıldı.
Call of Duty Black Ops Cold War için sistem gereksinimleri açıklandı
Türkiye'de geçen sahneleriyle bizleri heyecanlandıran Call of Duty Black Ops Cold War'u oynayabilmek için hangi sistem bileşenlerine sahip olmanız gerektiği açıklandı. Bu bilgi hem Activision hem de Call of Duty'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Oyunun minimum sistem gereksinimi pek de göz korkutmuyor ancak yüksek kalitede bir oyun deneyimi elde etmek istediğinizde sahip olmanız gereken bileşenler hiç de mütevazı değil. İşte CoD: Black Ops Cold War'un sistem gereksinimleri…
CoD: Black Ops Cold War minimum sistem gereksinimleri
İşlemci: Intel Core i3 – 4340 / AMD FX-6300
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 670 / GTX 1650 ya da Radeon HD 7950
RAM: 8 GB
İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit / Windows 10 64 bit
Depolama: 50 GB çevrim içi mod / 175 GB tüm oyun
CoD: Black Ops Cold War saniyede 60 kare alabilmek için gerekli sistem bileşenleri
İşlemci: Intel Core i5 – 2500K / AMD Ryzen R5 1600X
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 / GTX 1660 ya da Radeon R9 390 / AMD RX 580
RAM: 12 GB
İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
Depolama: 175 GB
CoD: Black Ops Cold War 'Ray Tracing' için sahip olmanız gereken sistem bileşenleri
İşlemci: Intel Core i7 – 8700K / AMD Ryzen 1800X
Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 3070
RAM: 16 GB
İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
Depolama: 175 GB
Yüksek FPS değerleri için sistem gereksinimleri
İşlemci: Intel Core i7 – 8700K / AMD Ryzen 1800X
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1080 / RTX 3070 ya da Radeon RX Vega64
RAM: 16 GB
İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
Depolama: 175 GB
Ray Tracing ile yüksek FPS değerleri için sistem gereksinimleri
İşlemci: Intel Core i9 – 9900K / AMD Ryzen 3700X
Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 3080
RAM: 16 GB
İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
Depolama: 250 GB
Kaynak: shiftdelete.net
Call of Duty Black Ops Cold War için sistem gereksinimleri açıklandı
Türkiye'de geçen sahneleriyle bizleri heyecanlandıran Call of Duty Black Ops Cold War'u oynayabilmek için hangi sistem bileşenlerine sahip olmanız gerektiği açıklandı. Bu bilgi hem Activision hem de Call of Duty'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Oyunun minimum sistem gereksinimi pek de göz korkutmuyor ancak yüksek kalitede bir oyun deneyimi elde etmek istediğinizde sahip olmanız gereken bileşenler hiç de mütevazı değil. İşte CoD: Black Ops Cold War'un sistem gereksinimleri…
CoD: Black Ops Cold War minimum sistem gereksinimleri
İşlemci: Intel Core i3 – 4340 / AMD FX-6300
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 670 / GTX 1650 ya da Radeon HD 7950
RAM: 8 GB
İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit / Windows 10 64 bit
Depolama: 50 GB çevrim içi mod / 175 GB tüm oyun
CoD: Black Ops Cold War saniyede 60 kare alabilmek için gerekli sistem bileşenleri
İşlemci: Intel Core i5 – 2500K / AMD Ryzen R5 1600X
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 / GTX 1660 ya da Radeon R9 390 / AMD RX 580
RAM: 12 GB
İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
Depolama: 175 GB
CoD: Black Ops Cold War 'Ray Tracing' için sahip olmanız gereken sistem bileşenleri
İşlemci: Intel Core i7 – 8700K / AMD Ryzen 1800X
Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 3070
RAM: 16 GB
İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
Depolama: 175 GB
Yüksek FPS değerleri için sistem gereksinimleri
İşlemci: Intel Core i7 – 8700K / AMD Ryzen 1800X
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1080 / RTX 3070 ya da Radeon RX Vega64
RAM: 16 GB
İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
Depolama: 175 GB
Ray Tracing ile yüksek FPS değerleri için sistem gereksinimleri
İşlemci: Intel Core i9 – 9900K / AMD Ryzen 3700X
Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 3080
RAM: 16 GB
İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
Depolama: 250 GB
Kaynak: shiftdelete.net
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