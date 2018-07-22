Cocu'yu yarım saatte hayran bıraktı! Ferdi Kadıoğlu...

Gözüne kestirdi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Ferdi Kadıoğlu Fulham karşısında ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi. NEC Nijmegen takımından alınan 18 yaşındaki oyuncu maçın ikinci yarısında şans bulurken, forma giydiği bu kısa süre içerisinde sergilediği performansla beğeni topladı.Kısa sürede çok işler başarmanın, genç futbolcu için bir alışkanlık olduğu tespit edildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun isteği üzerine kadroya dahil edilen Türk asıllı Hollandalı futbolcunun bundan iki sezon önce, deneyimli çalıştırıcının dikkatini benzer şekilde çektiği ortaya çıktı. Cocu'nun PSV Eindhoven'ı çalıştırdığı ve Ferdi'nin Nijmegen forması giydiği dönemde oyuncunun, deneyimli teknik adamı etkilediği öğrenildi.Hollanda 1. Ligi'nde 2016-17 sezonundaki PSV Eindhoven-NEV Nijmegen maçında Ferdi Kadıoğlu, 60. dakikada oyuna dahil oldu. Kalan yarım saatlik bölümde iyi bir performans gösteren genç oyuncuyu Cocu'nun o karşılaşmada gözüne kestirdiği belirlendi. Kısa süre içersindeki oyununa hayran kaldığı Ferdi'nin gelişimini takip etmeye karar veren Phillip Cocu'nun, PSV scout ekibini oyuncunun o günden sonraki maçlarını izlemekle görevlendirdiği öğrenildi.Özellikle geçen sezon Hollanda 2. liginde oynadığı maçları, Cocu'nun ekibi tarafından yakından takip edilen ve hakkında rapor oluşturulan Ferdi Kadıoğlu'nun, deneyimli teknik adam PSV'den ayrılmamış olsa, sezon başında Fenerbahçe yerine bu ekibin yolunu tutacağı belirlendi.Phillip Cocu, Ferdi transferiyle kendisinin önemli özelliklerinden birini sarı-lacivertli ekipte sürdürme yoluna gitti. PSV'yi çalıştırdığı dönemde Lozano, Arias ve Pröpper gibi genç isimleri transfer ettirip sonrasında bu futbolcuları genç yaşlarında takımın değişmez isimleri haline getiren Hollandalı teknik adamın, benzer şekilde Ferdi'yi de sarı-lacivertli ekipte kısa süre içersinde 10 numara pozisyonunda ilk 11'in değişmez ismi yapmayı planladığı öğrenildi.