Cocu'nun Valbuena'dan isteği; 'Takım oyunu...'

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Yeni sezon ile birliktekadro yapısı, oyuncuların form durumu da merakla beklenirken gözlerin çevrileceği isimlerden biri de Mathieu Valbuena... Geçtiğimiz sezon 29 lig maçına çıkıp 7 gol ve 9 asist ile oynayan Fransız oyuncu yeni teknik direktörü Phillip Cocu'dan da forma bekliyor.Hollandalı teknik adam, 33 yaşındaki oyuncu ile yakından ilgilenirken uyarılarını da ihmal etmiyor. Aynı Aykut Kocaman döneminde olduğu gibi 'bireysel' oynaması nedeniyle Valbuena'ya uyarıda bulunan Cocu, oyuncuyu daha da iyi hale getirebilmek adına da eksiklerini direkt olarak söyledi.Bireysellikten uzak durması konusunda uyardığı Hollandalı oyuncuya isteklerini de aktaran Cocu, "Kamp dönemi boyunca yeteneklerini yakından gördüm. Duran topları çok iyi kullanıyorsun, ayrıca ortaların da çok başarılı. Bu özelliğini daha da geliştirmen gerekiyor. Günümüz futbolunda bu özellik çok önemli. Senden isteğim bu özelliğinin üzerine yoğunlaşman.Bunun yanı sıra senden isteğim biraz daha takım oyununa uyumlu olman. Bireysellikten uzaklaşıp takım oyununa adapte olursan takım için çok daha yararlı olacaksın" diyerek oyuncusunu motive etti.Yeni sistem ile birlikte Phillip Cocu da takımına kendi planlarını bir bir ezberletmeye başladı. Hollandalı çalıştırıcı oyuncularına sadece hücumda değil, savunmada da yeni dönemde neler yapılacağını anlatıyor.Deneyimli çalıştırıcı bundan sonra oyuncularından topu kaptırdıkları andan 10 saniye içinde topu aynı bölgede geri kazanmalarını istiyor. Buna göre prese hemen başlamalarını ve bir an önce aynı alanda topu almalarını isteyen Cocu, eğer bu gerçekleşmezse B planını da öğretiyor.10 saniye içinde topun geri alınamaması durumunda Cocu takımının hazırlıksız yakalanmasının da önüne geçmenin peşinde. Sadece o bölgedeki oyuncuların pres yapmasını isteyen Cocu, diğer isimlerin ise savunmada yerleşik düzen almalarını ezberletiyor.Bu sezon Phillip Cocu'nun vazgeçilmezlerinden biri de Mehmet Topal olacak. Deneyimi, takım içindeki etkisi ile birlikte fiziksel olarak dirençli yapısı da Mehmet Topal'ı Cocu'nun gözdelerinden biri haline getirdi. Lozan maçında övgüler yağdırdığı oyuncusu ile sık sık da konuşan Hollandalı iki yönlü oynaması nedeniyle de Topal'ı şimdiden kadrosuna yazdı.