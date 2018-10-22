AZ Alkmaar'ın teknik direktörlüğü yapan Jçalıştıranhakkında konuştu.Hollanda ekibiyle sözleşmesi bitecek olan John van den Brom, "AZ'de çalışmaya devam edebilirim. Profesyonel bir organizasyonu olan, iletişime açık, sağlıklı bir kulüpteyim. Kendimi değerli hissediyorum. Burada şampiyonluklar yaşayan Phillip Cocu'nun, Türkiye'de düştüğü hale bakın ancak kimse, bana Cocu'nun kötü antrenör olduğunu düşündüremez." dedi.John van den Brom, 2014 yılından beri AZ Alkmaar'ı çalıştırıyor ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek.