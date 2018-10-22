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"Cocu'nun Türkiye'de düştüğü hale bakın"

AZ Alkmaar'ın teknik direktörü John van den Brom, kulübüyle sözleşmesini uzatmak istediğini söylerken Phillip Cocu'nun Fenerbahçe'de yaşadıklarından örnek verdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
'Cocu'nun Türkiye'de düştüğü hale bakın'
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22 Ekim 2018 01:27
AZ Alkmaar'ın teknik direktörlüğü yapan John van den Brom, Fenerbahçe'yi çalıştıran Phillip Cocu hakkında konuştu.

"COCU'NUN HALİNE BAKIN"

Hollanda ekibiyle sözleşmesi bitecek olan John van den Brom, "AZ'de çalışmaya devam edebilirim. Profesyonel bir organizasyonu olan, iletişime açık, sağlıklı bir kulüpteyim. Kendimi değerli hissediyorum. Burada şampiyonluklar yaşayan Phillip Cocu'nun, Türkiye'de düştüğü hale bakın ancak kimse, bana Cocu'nun kötü antrenör olduğunu düşündüremez." dedi.

John van den Brom, 2014 yılından beri AZ Alkmaar'ı çalıştırıyor ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek.



 

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