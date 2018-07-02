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Cocu'nun sağ bek ve Isla kararı

Göreve gelmeden önce sağ bek transferi isteyen Phillip Cocu, antrenmanlarda 3 gündür iyi bir izlenim veren Mauricio Isla'ya tam not verdi. Hollandalı çalıştırıcı F.Bahçe yönetimine, "Sağ bek sıkıntımız yok" raporu sundu.

Kaynak: Güneş
Cocu'nun sağ bek ve Isla kararı
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02 Temmuz 2018 10:38
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını dün sabah saatlerinde Samandıra'da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Phillip Cocu, yavaş yavaş tanımaya çalıştığı öğrencilerinden Maurico Isla, Mehmet Ekici ve Elif Elmas'la özel ilgilendi.

Hollandalı çalıştırıcı Şilili sağ bek Isla'nın oldukça kaliteli bir futbolcu olduğu ve Şener'le birlikte iyi bir rotasyon oluşturabileceğini düşünüyor. Yönetime bu doğrultuda bir rapor veren Cocu, transferde önceliğin diğer mevkilere verilmesini istedi.

EVDE BİLE GOLÜ DÜŞÜNÜN

Antrenmanı sık sık yarıda keserek oyuncularına uyarılarda bulunan Cocu, takımın geçen sezonki bazı kötü alışkanlıklarından kurtulmasını ve yeni bir oyun felsefesine kafa olarak hazırlanmalarını istedi.

Hücumcularından evde bile golü düşünmelerini isteyen 47 yaşındaki teknik adamın, "Bana F.Bahçe'yi anlattıklarında bu kulübü zaten tanıdığımı söyledim. Şimdi bu kulüp de beni tanıyacak. Önce birbirimizi tanımalıyız" sözleriyle kendi futbol anlayışını aşılamaya başladığı aktarıldı.

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