EVDE BİLE GOLÜ DÜŞÜNÜN

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını dün sabah saatlerinde Samandıra'da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Phillip Cocu, yavaş yavaş tanımaya çalıştığı öğrencilerinden Maurico Isla, Mehmet Ekici ve Elif Elmas'la özel ilgilendi.Hollandalı çalıştırıcı Şilili sağ bek Isla'nın oldukça kaliteli bir futbolcu olduğu ve Şener'le birlikte iyi bir rotasyon oluşturabileceğini düşünüyor. Yönetime bu doğrultuda bir rapor veren Cocu, transferde önceliğin diğer mevkilere verilmesini istedi.Antrenmanı sık sık yarıda keserek oyuncularına uyarılarda bulunan Cocu, takımın geçen sezonki bazı kötü alışkanlıklarından kurtulmasını ve yeni bir oyun felsefesine kafa olarak hazırlanmalarını istedi.Hücumcularından evde bile golü düşünmelerini isteyen 47 yaşındaki teknik adamın, "Bana F.Bahçe'yi anlattıklarında bu kulübü zaten tanıdığımı söyledim. Şimdi bu kulüp de beni tanıyacak. Önce birbirimizi tanımalıyız" sözleriyle kendi futbol anlayışını aşılamaya başladığı aktarıldı.