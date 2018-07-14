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Cocu'nun özel Volkan Demirel talebi!

Volkan'la süresiz sözleşme yenilenmesinde büyük payı bulunan Hollandalı hocanın, "Tecrübenden, takımın sana olan sevgisinden ve performansından faydalanmak istiyorum" dediği ortaya çıktı.

Kaynak: Milliyet
Cocu'nun özel Volkan Demirel talebi!
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14 Temmuz 2018 07:55
Tam 16 yıldır Fenerbahçe forması giyen ve sözleşmesini süresiz yenileyen kaptan Volkan Demirel'in devam etmesinde Phillip Cocu'nun payı öne çıktı. 47 yaşındaki Hollandalı teknik adamın, Volkan ile yola devam etmek istediği aktarıldı.

Deneyimli hocanın bu kararında sözleşme yenileme sürecinde Volkan ile yaptığı toplantılar ve takım içerisindeki etkisi önemli oldu. Ayrıca Cocu'nun yardımcısı Van der Weerden ile yaptığı takım analizlerinde performans anlamında da Volkan'ın kilit isimlerden olduğu tespit edildi.

Bunun dışında Cocu ile Volkan arasındaki görüşmeler de çok verimli geçti. Sözleşme imzalamanın ötesinde hem kariyer planları hem de takımın nasıl başarılı olabileceği konuşuldu. Volkan'ın kulüpte sembol bir isim olduğunu bilen Cocu'nun sıklıkla, "Tecrübenden, takımın sana olan sevgisinden, performansından ve kulübü iyi tanımandan faydalanmak istiyorum" sözlerini sarf ettiği vurgulandı.

Sarı-lacivertli kaptanın da benzer şekilde özellikle Şampiyonlar Ligi'ne katılım ve lig şampiyonluğunun çok önemli olduğundan bahsettiği, sorumluluk almak istediğini söylediği bildirildi. Öte yandan Volkan'ın son 3 senedir gelecek planları arasında teknik direktörlüğü de tuttuğu, bu nedenle kendisini bu konuda çok geliştirmeye çalıştığını anlattığı öğrenildi.

Fiziği çok iyi!

Volkan, fizik olarak çok iyi durumda bulunuyor. Volkan'ın F.Bahçe ile ilk günde çalışmalara başlayamasa da özel antrenmanları sayesinde açığı kapattığı ifade edildi.



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