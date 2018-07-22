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Cocu'nun Josef de Souza kararı!

Watford istedi ama Cocu sattırmadı. Bunun üzerine Fenerbahçe yönetimi, 1 yıllık sözleşmesi kalan Josef de Souza'yı görüşme odasına davet etti.

Kaynak: Takvim
Cocu'nun Josef de Souza kararı!
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22 Temmuz 2018 05:21
Geçtiğimiz sezon West Ham United'a transferi son anda gerçekleşmeyen Josef'e İngiliz ekibi Watford geçtiğimiz günlerde teklif yapmıştı.

Ancak teknik direktör Phillip Cocu, hazırlık kampında çok iyi performans gösteren ve takımda direkt oynatmayı planladığı Josef için yönetime "Takımda kalacak. Ona ihtiyacım var" raporunu verdi.

Bunun üzerine Fener yönetimi ve sportif direktör Damien Comolli 1 yıllık sözleşmesi kalan Josef'in sezon sonunda bedavaya başka bir takıma gitmesinin önüne geçmek için Brezilyalı futbolcuya 3 yıllık yeni sözleşme teklif etme kararı aldı.

Josef ile en kısa sürede msaya oturulacağı, Brezilyalı futbolcunun makul bir iyileştirme karşılığında 3 yıllık yeni sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.



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