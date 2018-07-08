İdmanlardaki çalışkanlığıyla teknik direktör Phillip Cocu'nun gözüne girmeyi başaran Josef de Souza, formayı ilk günden garantiledi.Hollandalı teknik adam Cocu'nun yakın çevresine yaptığı açıklamada, "Josef de Souza mükemmel çalışıyor. İlk günden beri profesyonelliğine hayranım. Herkesin onu örnek almasını istiyorum" dediği öğrenildi.Sarı-lacivertli takımda Josef de Souza, yeni sezonda Cocu'nun vazgeçilmezlerinden olacak.