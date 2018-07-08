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Cocu'nun Josef de Souza kararı!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu, sarı-lacivertli takımın orta saha oyuncusu Josef de Souza'nın performansını beğendi.

Kaynak: Takvim
Cocu'nun Josef de Souza kararı!
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08 Temmuz 2018 12:16
İdmanlardaki çalışkanlığıyla teknik direktör Phillip Cocu'nun gözüne girmeyi başaran Josef de Souza, formayı ilk günden garantiledi.

Hollandalı teknik adam Cocu'nun yakın çevresine yaptığı açıklamada, "Josef de Souza mükemmel çalışıyor. İlk günden beri profesyonelliğine hayranım. Herkesin onu örnek almasını istiyorum" dediği öğrenildi.

Sarı-lacivertli takımda Josef de Souza, yeni sezonda Cocu'nun vazgeçilmezlerinden olacak.

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