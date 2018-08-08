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Cocu'nun istediği stoper belli oldu

Fenerbahçe'de yönetim transfer çalışmalarını sürdürüyor. Stoper mevkisi için son dönemde ismi öne çıkan Bruno Martins İndi oldu

Cocu'nun istediği stoper belli oldu
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08 Ağustos 2018 11:54
Fenerbahçe'de yönetim transfer çalışmalarını sürdürüyor. Stoper mevkisi için son dönemde ismi öne çıkan Bruno Martins İndi için yönetim ısrarlı davranıyor.

Teknik direktör Phillip Cocu'nun vatandaşı olan savunma oyuncusu, Stoke City'de kariyerine devam ediyor. Ancak Premier Lig'den düşen Stoke City'de maliyetli isimlere yol veriliyor. Shaqiri'yi Liverpool'a satan Ada ekibi, Kevin Wimmer'i da Hannover'e kiralık olarak yolladı. Ashley Williams'ı transfer eden Stoke City, İndi'yi de satmayı düşünüyor.

KONTRATI 2022'DE SONA ERİYOR

Sezonun yeni başladığı Championship'te pazar günü Leeds United karşısında Stoke City formasıyla sahaya çıkan Hollandalı futbolcuyu kulübü bonservisiyle vermek yerine kiralık olarak göndermeyi düşünüyor. Teknik direktör Cocu'nun da vatandaşıyla görüşerek Hollanda Milli Takımı'nda oynaması için Fenerbahçe'nin önemli bir avantaj sağlayacağını anlatığı öğrenildi. Stoke City ile sözleşmesi 2022 yılında sona erecek başarılı stoper, daha önce Feyenoord ve Porto gibi takımlarda da oynamıştı

 

 

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