Cocu'nun ilk maçında galibiyet gelmedi

, sezonun ilk hazırlık maçında Spor Toton 1. Lig ekiplerindenile karşı karşıya geldi. Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.Fenerbahçe'nin mücadeledeki tek golünü 44. dakikada Aatif kaydetti. İstanbulspor'un golünü 75. dakikada İbrahim Yılmaz attı.Fenerbahçe, 14 Temmuz İsviçre ekiplerinden Lozan takımıyla karşı karşıya gelecek.Yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını yapan Fenerbahçe'de 7 futbolcu çeşitli nedenlerden dolayı kadroya alınmadı.Kasık fıtığı ameliyatından sonra tedavisi süren Mehmet Topal, antrenmanlardaki yüklemelere bağlı hafif ağrıları olan Şener Özbayraklı, Salih Uçan ve Hasan Ali Kaldırım, sabah antrenmanında bileği burkulan kaleci Erten Ersu ile kız kardeşinin düğününe katılan Mehmet Ekici, İstanbulspor maçında forma giymedi. Fas Milli Takımı'yla Rusya'daki FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen Nabil Dirar'ın ise izni devam ediyor.Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, hazırlık maçında takımını yalnız bırakmazken, sarı-lacivertli taraftarların büyük ilgisiyle karşılaştı.Maçın başlamasına kısa bir süre kala stada gelen Koç'a, sarı-lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi. İlgi nedeniyle stadın içine girmekte zorlanan Koç, taraftarların fotoğraf çektirme isteklerini de kırmadı. Taraftarlar sık sık "Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon" tezahüratı yaptı.Ali Koç'a kulübün başkan vekili Semih Özsoy ile sportif direktör Damien Comolli eşlik etti.Fenerbahçe'de hazırlık maçında sahaya kaptan olarak Brezilyalı futbolcu Giuliano'nun çıkması dikkati çekti.Geçen sezon takıma katılan Giuliano, sarı-lacivertli formayla ilk kez bu görevi üstlendi.Öte yandan, sarı-lacivertli takımda bazı futbolcuların yeni sezon formalarının numarası da değişti. Geçen sezon "99" numarayı giyen İspanyol santrfor Soldado, İstanbulspor karşılaşmasına "9" sırt numaralı formayla çıktı. Soldado'dan boşalan "99" numarayı ise Makedon futbolcu Eljif Elmas giydi.Fenerbahçeli futbolcu Uygar Mert Zeybek, 2 yılı aşkın bir süre sonra bir müsabakada forma giydi.Uygar Mert, yaşadığı çapraz bağ sakatlıkları nedeniyle geride kalan 2 sezonda resmi ve hazırlık maçlarında oynayamamıştı.Sarı-lacivertlilerin 23 yaşındaki futbolcusu, son olarak 5 Mayıs 2016'da Konyaspor'la oynanan Ziraat Türkiye Kupası'nda sahaya çıkmıştı. Uygar, İstanbulspor maçının son 20 dakikasında forma giyerek hasretini sona erdirdi.İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke de takımıyla ilk maçına çıktı.Tekke, yeni takımıyla ilk sınavını Fenerbahçe karşısında verdi.