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Cocu'nun hamlesi, Dick Advocaat'ı hatırlattı

Cocu'nun Sivasspor karşısındaki 11 tercihi, Dick Advocaat'lı dönemi akıllara getirdi.

Kaynak: Milliyet
Cocu'nun hamlesi, Dick Advocaat'ı hatırlattı
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24 Ekim 2018 03:54
Fenerbahçe'de Phillip Cocu'nun Hasan Ali Kaldırım ve İsmail Köybaşı gibi iki sol bekini arkalı önlü oynatması büyük yankı uyandırdı. Çok konuşulan bu tercih akıllara Dick Advocaat'lı dönemi getirdi.

Advocaat'ın da görev aldığı 2016-17 sezonunda 8. haftada Konyaspor maçında benzer bir dizilişi kullanmıştı. O dönemde de Aatif, Volkan Şen, Sow, Alper ve Stoch gibi isimler vardı.

Güven aşıladı

Teknik Direktör Phillip Cocu, Sivas maçının ikinci yarısından memnun kaldı. Hollandalı çalıştırıcı takımıyla yaptığı toplantıda Medipol Başakşehir maçıyla birlikte toparlanma sürecine girdiklerini ifade etti.

Savunmada hata yapmadıklarını, hücuma geçişlerde daha etkili oynadıklarını belirten Cocu, artık daha kompakt olduklarını vurguladı. Ancak kale önündeki gol sorununu çözmeden sonuç alamayacaklarını belirtti.

Bu arada Anderlecht maçının İstanbul'daki hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe bugün Belçika'ya gidecek.

Fenerbahçe'de Phillip Cocu'nun Hasan Ali Kaldırım ve İsmail Köybaşı gibi iki sol bekini arkalı önlü oynatması büyük yankı uyandırdı. Çok konuşulan bu tercih akıllara Dick Advocaat'lı dönemi getirdi.
Advocaat'ın da görev aldığı 2016-17 sezonunda 8. haftada Konyaspor maçında benzer bir dizilişi kullanmıştı. O dönemde de Aatif, Volkan Şen, Sow, Alper ve Stoch gibi isimler vardı.
Güven aşıladı
Teknik Direktör Phillip Cocu, Sivas maçının ikinci yarısından memnun kaldı. Hollandalı çalıştırıcı takımıyla yaptığı toplantıda Medipol Başakşehir maçıyla birlikte toparlanma sürecine girdiklerini ifade etti.
Savunmada hata yapmadıklarını, hücuma geçişlerde daha etkili oynadıklarını belirten Cocu, artık daha kompakt olduklarını vurguladı. Ancak kale önündeki gol sorununu çözmeden sonuç alamayacaklarını belirtti.
Bu arada Anderlecht maçının İstanbul'daki hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe bugün Belçika'ya gidecek.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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