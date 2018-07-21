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Cocu'nun eski öğrencisi Napoli yolunda

İtalyan ekibi Napoli, sağ bek arayışlarının son durağında PSV'nin sağ bekine başvurdu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Cocu'nun eski öğrencisi Napoli yolunda
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21 Temmuz 2018 17:37
İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, sağ bek arayışlarına devam ederken ibreyi PSV'nin Kolombiyalı yıldızı Santiago Arias'a çevirdi.

Dünyaca ünlü menajer Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, Bordeaux forması giyen Youssouf Sabaly ve Red&Bull Salzburg'un yıldız ismi Stefan Lainer ile yaptığı transfer girişimlerinden sonuç alamayan mavi-beyazlılar için en yakın aday Cocu'nun eski öğrencisi Santiago Arias.

26 yaşındaki Kolombiyalı'nın Napoli'ye katılması halinde 11.5 milyon euroya mal olacağı haberin detaylarında aktarıldı.

Öte yandan Napoli'nin Arias transferini sonuçlandırabilmesi için öncelikle AB üyesi olmayan bir futbolcusunu göndermesi gerekiyor.

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