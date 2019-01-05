İŞTE O VİDEO;

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Isimat-Mirin ile PSV'nin eski teknik direktörü Cocu'nun arasında yaşanan "tenis topu ile antrenman" videosu yeniden gündeme geldi.PSV'de Cocu ile birlikte çalışan Mirin, üç maçta rakibini çekerek penaltı yaptırdığı için Hollandalı teknik adam tarafından iki elini de tenis topları verilerek antrenmana çıkarılmıştı.Cocu'nun kendisi için uyguladığı bu yöntemi değerlendiren Mirin, ""Yemin ediyorum, tenis toplarıyla çalışmanın bana çok faydası oldu. Bunu ilerleyen zamanlarda göreceksiniz. Artık, daha konsantreyim. Phillip Cocu ile bir gün bu konuyu ciddi ciddi konuştuk. Üstesinden nasıl gelebileceğimizi tartıştık ve bu çözümü bulduk. Ellerimi kullanmadan savunma yapmayı da öğrendim" ifadelerini kullandı.