Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Benfica ile oynayacağı ilk maç için bugün Portekiz'in başkenti Lizbon'a gidecek. Yarın saat 22.00'de start alacak karşılaşma öncesi teknik direktör Phillip Cocu, sahaya süreceği 11'i ve uygulatacağı taktiği kafasında netleştirdi. Sarı-lacivertlilerde kalede Volkan Demirel olacak. Savunma; Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan dörtlüsünden oluşacak. Orta alanda Mehmet Topal, Eljif, Giuliano görev yapacak. İleri üçlünün sağında Dirar solunda Valbuena ortada ise Alper yer alacak. Fenerbahçe 4-6-0 sistemiyle mücadele edecek.Fenerbahçe'nin Benfica deplasman kadrosunda geçen sezondan tek fark Altınordu'dan gelen Barış Alıcı olacak. Sarı-lacivertlilerde Berke ve Ferdi, FFP kuralları dolayısıyla kadroya bildirilmezken, sakatlığı bulunan Ayew'in Lizbon'a gitmesi beklenmiyor.Benfica-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu. Yarınki karşılaşmayı Belarus Futbol Federasyonu'ndan Aleksei Kulbakov yönetecek. Aleksei Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ile Oleg Maslyanko yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Denis Scherbakov olacak.Fenerbahçe, bu pozisyon eksikliğini geçen sene de yaşamışdı. Sezon başı elemeleri ve ligin ilk haftaları santrforsuz geçmişti. Bu nedenle Giuliano ile birlikte Alper bu pozisyon için hazırlandı. Teknik direkör Cocu da hazırlık maçlarını onlarla oynadı. Takım topu yere indirdiği zaman etkili oldu ve pozisyon buldular. Lizbon'daki maçın kalbinde de aslında gol atmaktan çok yememesi gereken bir takım oturuyor. Adam eksiltip faul alacak bu ikili, kağıt üstünde tam bir deplasman silahı. Ancak gerçek şu ki bu kadro geçen sene çok iyi savunmalar yaptı. Galatasaray'ın sahasında yenemediği tek takım. Büyük maçları iyi oynadılar. Benfica karşısındaki 90 dakikada en önemli şey 4-6-0'dan önce Cocu'nun rakip analizi ve oyunu karşı taraf için bunaltıcı hale getiren bıktırıcı Aykut Kocaman defansıdır. Hollandalı hocanın ilk taktik sınavı olacak.