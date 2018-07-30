Cocu'nun Benfica için forvet planı!

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'de yeni sezon hazırlıkları devam ederken, forvet hattındaki belirsizlik sürüyor. Sezonu 7 Ağustos'taile oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme turu maçıyla açacak olan sarı-lacivertlilerde hücum hattının nasıl şekilleneceği merak konusu olmaya devam ediyor.Fernandao ve Janssen'in ayrılığı, Soldado'nun da sakatlığı krize yol açtı.ile'nun transfer çalışmalarında forvet konusunda henüz somut adım atılamaması da endişleri artırdı.Fenerbahçe'de forvet için çözüm içeriden üretilecek. Sakatlığı nedeniyle kamp döneminin büyük kısmında takımdan ayrı kalan ve hazırlık maçlarını kaçıran Roberto Soldado fiziksel açıdan hazır değil. Bu nedenle Cocu'nun teknik ekiple beraber alternatifler üzerine yoğunlaşması bekleniyor. Kadro içinden çözüm üretecek olan Hollandalı hoca 3 isim üzerinde duruyor. Hem antrenmanlar hem de hazırlık karşılaşmalarının etkisi, oyuncuların da profilleriyle beraber Andre Ayew, Alper Potuk ve Giuliano şu anda forvetin adayları olarak öne çıkıyor.Özellikle yeni transfer Ayew'in kariyerinde forvet deneyimi bulunması Cocu ve teknik heyeti rahatlatıyor. Gol yollarındaki etkisiyle Ayew formaya en yakın isim konumunda. Ayrıca Ganalı yıldızın Swansea ile sezon başı kampı geçirip, fiziksel olarak iyi durumda bulunması da artı bir güç olacak.Benzer şekilde Alper ve Giuliano da Aykut Kocaman döneminde forvette denenmeleri nedeniyle yine alternatifler arasında bulunuyor. Özellikle Giuliano'nun son vuruşlardaki başarısı, futbol zekası ve dinamizmi Cocu'nun dikkatini çekiyor. Alper'in de dribling özelliği ve dikine futbolu öne çıkıyor. Ahmethan Köse'nin ise henüz istenen seviyede olmaması nedeniyle ilk 11'de yer alması mümkün görünmüyor.