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Cocu'nun ayrılışı sırasında gerginlik yaşandı!

Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü'ne sahasında 3-1 yenilen Fenerbahçe'de görevden alınan teknik direktör Phillip Cocu, Ülker Stadı'ndan ayrıldı.

Kaynak: Akşam
Cocu'nun ayrılışı sırasında gerginlik yaşandı!
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29 Ekim 2018 05:07
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü'ne sahasında 3-1 yenilen Fenerbahçe'de görevden alınan teknik direktör Phillip Cocu, Ülker Stadı'ndan ayrıldı.

Futbolcuların kullandığı kapıdan yardımcılarıyla çıkan Cocu, soruları yanıtlamaktan kaçındı.

Oldukça moralsiz olduğu gözlenen Cocu, stattan özel aracıyla çıkış yaptı.

Ayrılırken gerginlik yaşandı

Phillip Cocu'nun stattan çıkışında, kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Hollandalı teknik adamın ayrılışı esnasında polis, Cocu'nun stattan çıkması için MKE Ankaragücü takımını taşıyan otobüsün önünü kesti.

Bunun üzerine MKE Ankaragücü takımı oyuncuları yerinden kalkıp, camlara vurarak polise tepki gösterdi.

Polisin yolu açması üzerine önce MKE Ankaragücü kafilesi, ardından da Cocu stadı terk etti.

 

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