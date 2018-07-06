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Cocu'nun Ali Koç'tan talebi; "Acele edelim"

Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler yaşanırken, teknik direktör Cocu, yönetimden daha hızlı davranılmasını ve imzaların bir an önce atılmasını talep etti.

Kaynak: Hürriyet
Cocu'nun Ali Koç'tan talebi; 'Acele edelim'
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06 Temmuz 2018 10:51
Yeni sezon için 10 Temmuz'da İsviçre'nin Lozan kentinde kampa girecek Fenerbahçe'de henüz transfer yapılmamış olması, taraftarı meraklandırırken, teknik heyet de bu konuda daha hızlı hareket edilmesini bekliyor.

Teknik direktör Phillip Cocu'nun bu konuda sportif direktör Comolli ile görüştüğü ve özellikle Şampiyonlar Ligi ön elemelerine 1 ay kalmasına işaret ederek, sürecin hızlandırılmasını istediği öğrenildi.

WİLSHERE, BAS DOST, MİNA...

Takıma yeni katılacak isimleri kamp atmosferinde kadroya monte etmek istediğini belirten Cocu'nun, oyuncuların uyum süresini de düşünerek transferde hızlanılması talebinde bulunduğu belirtildi.

İlk etapta Wilshere, Bas Dost ve Mina'nın alınması konusunda beklentileri olan Phillip Cocu'nun, bu oyuncuların transferleri gerçekleşmezse alternatiflerine imza attırılmasını ve kısa sürede sonuç alınmasını istediği ifade edildi.



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