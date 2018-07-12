İLGİLİ VİDEO

Transfer çalışmalarını Sportif Direktör Damien Comolli ile birlikte yürüten Phillip Cocu savunmaya takviye istiyor.4-3-3 sistemine geçiş yapan Hollandalı teknik adam takımın daha ofansif oynamasını planlıyor. Orta sahada tek ön liberoya dönecek olan Hollandalı hoca bu bölgede Josef'i oynatacak. Orta alanın solunda ise Eljif Elmas-Mehmet Ekici ikilisinden birini tercih edecek. Sağ tarafta da Giuliano forma giyecek. Doğal olarak bu orta sahanın açık vermesi yüksek ihtimal. Bu nedenle Cocu, savunma yapısını değiştirmek gerektiğini düşünüyor.Skrtel-Neustadter ikilisinin ağır kalacağını tespit eden deneyimli hoca atletik bir stopere ihtiyaç duyuyor. Bununla ilgili de Comolli ve yönetime rapor sunan Cocu, stoper transferin çok önemli olduğunu ifade etti.Ancak forvet transferi Fenerbahçe'nin önceliği olmaya devam ediyor. El tarak kemiği kırılan Soldado'nun 7-8 Ağustos'taki Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına yetişeceği ifade edilirken şu an Ahmethan dışında takımda forvet bulunmuyor. Bu nedenle sarı-lacivertliler golcü transferini noktaladıktan sonra stoper takviyesi yapacak.