Çocuğuna FM 2020'den bir oyuncunun ismini verme kararı aldı!

Alternatif rock grubu Mallory Knox'ın basçısı Sam Douglas, futbol menajerlik oyunu FM 2020'nin kendi içerisinden çıkarttığı bir oyuncunun ismini doğacak olan bebeğine vermeyi planlıyor.



Bu planını nişanlısı Lucy Adele'ye de açıklayan ve onun da onayını alan Sam, bebeğine FM 2020'den regen bir oyuncu olan "Elkan"ın ismini verme kararı aldı.



Sam Douglas'ın nişanlısı Lucy Adele, kararı şu şekilde açıkladı: "Dürüst olmak gerekirse çok beğendim. Futbolcu Dion Dublin'den sonra köpeğimize Dion adını verdik. Bu yüzden neden bir trendi devam ettirmeyelim ki?"



Nişanlısını tam bir "Football Manager bağımlısı" olarak tanımlayan Lucy, "Kelimenin tam anlamıyla takıntılı. Bu oyun, onun hayatı, sürekli oynuyor. İçinde bulunduğu ruh halinden kazanıp kazanamadığını anlayabilirsiniz. Cambridge United hayranı ve 1. Lig'de üst üste iki kez final kaybetti. İçinde bulunduğu en kötü ruh hali oydu. En büyük başarısı Cambridge ile üç kupayı birden kazanmasıydı. Ben bir Hull City taraftarıyım ve Sam, onlarla oynarken "Umarım kaybedersin." diyorum. Bunları söylediğimde Sam, çok kızıyor ve mutlu olmuyor." diye konuştu.



