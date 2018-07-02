Cocu'dan ''Vur'' emri

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Fenerbahçe'de Phillip Cocu kanunları kısa sürede kendini hissettiriyor. Hollandalı çalıştırıcı, camianın isteği doğrultusunda sarı-lacivertlilere hücum futbolu oynatmak için kolları sıvadı. 47 yaşındaki çalıştırıcı ilk olarak geçtiğimiz yılın istatistiklerini incelemeye aldı. Kanarya geçen sezonun en golcü takımı olmasına rağmen hücum istatistikleri Cocu'yu memnun etmedi. Genç çalıştırıcıya göre Fenerbahçe'nin hücum potansiyeli çok daha yüksek seviyede.Cocu, Kanarya'nın hücumda yaşadığı tıkanıklığın yavaşlığa bağlı olduğunu tespit etti. 14.6 olan takımın maç başı ortalama şut istatistiğinin en az 20 olması gerektiğini belirtti. Böylece 5.6'lık isabetli şut oranının da 8 ve üstüne yükseleceğini kaydetti. Takımın forvetinin en az 5 şut atması gerektiğini de ifade etti. Cocu şimdi bu rakamlara ulaşabilmek için futbolcularına felsefesini aşılamaya çalışıyor. Futbolcular rakip kaleye kalabalık gidecek ve korkmadan şut atacak.Fenerbahçe'de Phillip Cocu antrenman teknikleriyle futbolcuların ezbere alışmasını engelliyor. Önceki günkü çalışma tam sahada çift kale maçla sona ermişti. Dün koordinasyon ve dayanıklılık koşularıyla başlayan, pas çalışmasıyla süren idman dar alanda çift kale maçla tamamlandı.Kanarya'da teknik direktör Phillip Cocu, takım bütünlüğü için ilginç metodlar deniyor. Bunlardan bir tanesi de herkesin el ele tutuşarak topu düşürmeden hareket etmesi. Hollandalı çalıştırıcı böylece oyuncuların tek bir beyin gibi düşünüp, tek bir vücut gibi yönlenmesini sağlıyor.