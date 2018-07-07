Cocu'dan Volkan Demirel açıklaması

, henüz sözleşmesi yenilenmeyen kaleci Volkan Demirel için, "Umuyorum Volkan Demirel aramıza katılır." dedi.Spor Toto 1. Lig ekibi İstanbulspor'la Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda 1-1 berabere kaldıkları hazırlık maçından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cocu, Volkan Demirel konusuna açıklık getirdi.Volkan Demirel'in büyük bir futbolcu olduğunu vurgulayan Cocu, "Volkan Demirel bir lider ve bu takımın kaptanı. Uzun yıllardır bu takımda forma giydi. Onun kariyerine son derece saygı duymalıyız. Görüşmelerimiz devam ediyor. Şu anda net bir şey söyleyemem. Fenerbahçe gibi kulüpler için böyle oyuncular her zaman önemlidir. Umuyorum Volkan Demirel aramıza katılır." ifadelerini kullandı.İstanbulspor'la oynadıkları maçın skorundan memnun olmadığını aktaran Hollandalı teknik adam, "Biz hep kazanmayı isteyen bir takımız. Oyun tarzımızı ve oynadığımız futbolu ise çok beğendim. Kısa bir süre önce çalışmalara başladık. Çok fazla pozisyon ürettik, sadece birini gole çevirdik. Önde basmayı başardık, rakip üzerinden baskı kurduk. Saha içindeki pozitif davranışlarımızı son derece olumlu buldum. Performanstan dolayı mutluyum, sonuçtan değil." şeklinde konuştu.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu maçına ağustos ayında çıkacaklarını hatırlatan Cocu, "Haftalar hızlı geçecek. Önümüzdeki zaman çok uzun değil. Tamamen bu takıma odaklandım. Kalitemizi bugün gördünüz. Takım halinde bir şeyler başarabiliriz. Ağustos ayında oynayacağımız ilk maça kadar bunun için çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.Transfer çalışmalarıyla ilgili fazla bilgi vermeyen sarı-lacivertli takımın teknik direktörü, "Sayın Comolli'yle beraber bu takımın neye ihtiyacı olduğunu son derece iyi biliyoruz. Şu anda burada olmayan oyuncuları çok fazla düşünmüyorum. Şu an burada bizimle antrenmana çıkan oyunculara odaklandım. Kulübümüzün belli sınırları var. Doğru oyuncuları aramıza katabilmek için çalışıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.