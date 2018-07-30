Cocu'dan Valbuena'ya yeni görev

Geçen sezon F.Bahçe'de en çok konuşulan isimlerden biri olan Valbuena için Phillip Cocu ile yeni bir dönem başladı... Fransız oyuncu ile sık sık konuşan ve planlarını anlatan Hollandalı çalıştırıcı savunmaya yardım konusunda da beklenti içinde.Oyuncusu ile son konuşmasında bazı noktalara dikkat çeken Cocu, "Geçtiğimiz sezonla bu sezon arasındaki en büyük farkın defansa katkıların olacak. Özellikle hücuma çıkışlarda daha dikkatli olmalısın. Arkandaki oyuncu ile daha uyumlu hareket etmen gerekiyor. Bunları yaparsan istediğimiz oyun sistemi ve taktiğine daha iyi uyum sağlarsın" diyerek nasihatlarda bulundu.Öte yandan Cocu'nun Ayew'in gelmesi ile birlikte Valbuena için yeni bir görevi daha var... Daha önce birlikte Marsilya'da birlikte forma giyen ikiliyi sağ ve sol kanatta kullanacak olan Hollandalı hoca sık sık yer değiştirmelerini istiyor. İki hücumcusunu da iki kanatta da kullanıp rakiplerin dengesini bozmak isteyen Cocu, bunu talebeleri ile de paylaştı.