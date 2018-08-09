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Cocu'dan Valbuena ve Giuliano kararı!

Valbuena ve Giuliano, Benfica maçında performanslarıyla büyük hayal kırıklığı yarattı.

Kaynak: Milliyet
Cocu'dan Valbuena ve Giuliano kararı!
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09 Ağustos 2018 06:42
Fenerbahçe'de Valbuena ve Giuliano, Benfica maçında performanslarıyla büyük hayal kırıklığı yarattı.

Valbuena hücumda etkili olamadığı gibi basit top kayıplarına devam etti. Giuliano ise sadece savunmada bir şeyler yapmaya çalışırken, hücumda kaybettiği toplarla dikkat çekti.

Zorlu maça zaten forvetsiz maça çıkan sarı-lacivertliler bu iki isimden hücumda beklediği katkıyı alamayınca gol yollarında etkisiz kaldı.

Teknik Direktör Cocu bu nedenle takımda değişikliğe hazırlanıyor. Bursaspor ve Benfica maçlarında iki isimden birinin kulübeye çekilmesi bekleniyor.



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