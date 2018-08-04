Cocu'dan takıma: ''Devirin Benfica'yı açın kapıları''

'nde kuraların çekildiği günden beri'yı adeta futbolcularına ezberleten F.Bahçe'nin hocası, "Benfica son 15 gün içinde yendiğiniz Fulham ve Cagliari'den de 75 dakika top göstermediğimiz Feyennoord'dan da çok önde bir ekip değil.Benfica'yı devirecek gücünüz var. Devirin ve tüm kapılar size açılsın" diyerek takımını motive ediyor.Benfica'yı çözmek için yurt dışındaki bazı isimlerden de teknik analiz desteği alan Cocu, Lizbon'a tur için avantajlı bir skor yakalayacaklarına inanıyor.Cocu'nun Benfica'yı devirme planları da aşağı yukarı netleşti. Rakibin hücum gücünü bilen Cocu, Benfica'yı kendi birinci bölgesinde durdurmayı ve topu alınca da uzaktan şutlarla vurmayı hesaplıyor. Soldado'yu oynatabilirse 4-5-1, oynatamazsa 4-6-0 taktiğiyle çıkacak olan Cocu, rakibe önde basıp oyun kurmasına izin vermemeyi hedefliyor. F.Bahçe, top rakipteyken sürekli hareket halinde olacak ve orta alan da yer değiştirip kalabalık şekilde hücum yapacak. Topal, Valbuena, Ayew, Barış, Ekici, Eljif'e şut' emri veren Cocu, takımına bol bol şut çalıştırıyor.