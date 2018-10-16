Cocu'dan Robinho'ya özel önlem

Fenerbahçe'de Phillip Cocu, milli ara boyunca ekibiyle birlikte Sivasspor'u en ince ayrıntısına kadar analiz etmeye çalıştı.
Rakibin güçlü ve zayıf yanlarını belirleyen Hollandalı teknik adam, Yiğido'nun süperstarı Robinho'yu özel önlemle durdurma kararı aldı.
Sambacı, ligdeki son 2 karşılaşmada 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Cocu, Brezilyalı futbolcuyu adam adam markajla kilit altına almaya çalışacak. Hollandalı teknik adam, hafta boyunca idmanlarda bu konunun üzerinde duracak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Rakibin güçlü ve zayıf yanlarını belirleyen Hollandalı teknik adam, Yiğido'nun süperstarı Robinho'yu özel önlemle durdurma kararı aldı.
Sambacı, ligdeki son 2 karşılaşmada 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Cocu, Brezilyalı futbolcuyu adam adam markajla kilit altına almaya çalışacak. Hollandalı teknik adam, hafta boyunca idmanlarda bu konunun üzerinde duracak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın