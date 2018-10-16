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Cocu'dan Robinho'ya özel önlem

Cocu, milli ara boyunca ekibiyle birlikte Sivasspor'u en ince ayrıntısına kadar analiz etmeye çalıştı.

Cocu'dan Robinho'ya özel önlem
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16 Ekim 2018 11:51
Fenerbahçe'de Phillip Cocu, milli ara boyunca ekibiyle birlikte Sivasspor'u en ince ayrıntısına kadar analiz etmeye çalıştı.

Rakibin güçlü ve zayıf yanlarını belirleyen Hollandalı teknik adam, Yiğido'nun süperstarı Robinho'yu özel önlemle durdurma kararı aldı.

Sambacı, ligdeki son 2 karşılaşmada 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Cocu, Brezilyalı futbolcuyu adam adam markajla kilit altına almaya çalışacak. Hollandalı teknik adam, hafta boyunca idmanlarda bu konunun üzerinde duracak.

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