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Cocu'dan Roberto Soldado'ya şans!

Başakşehir maçının son hazırlıklarını dün gerçekleştiren Fenerbahçe'de Soldado'nun ikinci forvet olarak formaya yakın olduğu dile getirildi.

Kaynak: Milliyet
Cocu'dan Roberto Soldado'ya şans!
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07 Ekim 2018 07:39
Başakşehir maçının son hazırlıklarını dün gerçekleştiren Fenerbahçe'de Soldado'nun ikinci forvet olarak formaya yakın olduğu dile getirildi.

Frey'in istenen katkıyı verememesi ve Soldado'nun çalışmalardaki performansı sebebiyle İspanyol futbolcunun bugün süre alması bekleniyor. Cocu'nun sağ bekte de Şener'e şans vermesi umuluyor.

Kadıköy'de çok rahat

Fenerbahçe, evinde Medipol Başakşehir'e ciddi bir üstünlük kurdu. Turuncu-lacivertliler, ligde Fenerbahçe ile Kadıköy'de yaptığı 10 maçın 8'ini kaybetti.

Taraflar arasında Kadıköy'deki ilk maç berabere biterken, daha sonraki 8 müsabakayı sarı-lacivertiler kazandı. İki ekip arasında geçen sezon Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı 3-2 kazanan Medipol Başakşehir, rakibi karşısında dış sahadaki ilk galibiyetine imza attı.

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