Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu, radikal bir karar aldı.Cocu, geçen sezon Aykut Kocaman'ın şans vermediği Eljif Elmas'a orta sahanın anahtarını teslim ediyor.18 yaşında olmasına rağmen takımı adeta maestro gibi yöneten Eljif'e özgürlük verilecek. Hücum ve defans geçişleri artık ona emanet. Cocu, Eljif'in sert faullerini de aşmasını istiyor.Hollandalı hoca, Eljif'in tek probleminin bu olduğunu belirterek oyuncuya ikazını yaptı.