Cocu'dan protestolara önlem; 'Kulaklarınızı tıkayın'

, ligde ve Avrupa'da aldığı kötü sonuçlara Spartak Trnava'yı 2-0 mağlup ederek son verdi. Teknik Direktör Phillip Cocu, Spartak Trnava maçının hem ilk yarısında hem de maç sonunda taraftarların yaptığı protestolarla ilgili futbolcularına uyarıda bulundu.Başakşehir maçında da yaşanacak olası protestolar karşısında oyuncularından sakin kalmalarını isteyen Hollanda çalıştırıcı "Tribünlere kulaklarınızı tıkayın, baskılı oyununuzu sürdürmeye devam edin. Bu şekilde başarı elde edeceğiz" ifadelerini kullandı.Ligde ve Avrupa Kupaları'nda alınan arka arkaya mağlubiyetler sonrası kötü durumdan bir türlü kurtulamayan Fenerbahçe'de idmandaki performansın maça yansımaması dikkat çekiyor. Karşılaşma öncesindeki idmanlarda sürekli şut çalışması gerçekleştiren Sarı-Lacivertli futbolcular, bu çalışmaları maça yansıtamıyor. Hücum sırasında bir anda kesilen oyuncular, stattaki psikolojik baskıdan etkilenerek yapılan çalışmalardan netice alamıyor.Cocu, Spartak Trnava maçı sonrası yaptığı basın toplantısında taraftarların yaptığı "Ersun Yanal" tezahüratıyla ilgili soruya , "En önemlisi taraftarlarımızın oyunculara destek vermesi. Harika bir atmosfer vardı bugün. Taraftarımız, diğer taraftan kendilerini ifade etmekte özgürler. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Bu bizi kamçılamalı" cevabını verdi.