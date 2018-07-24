Cocu'dan Ozan Tufan'a tempo ayarı!

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yeni bir sayfa açmayı hedefleyen ve takımda kalantatili boş geçirmemiş ve yaklaşık 9 kilo vererek yeni sezona başlamıştı.Ancak Ozan Tufan'ın bu çabaları Phillip Cocu tarafından yeterli görülmedi..Hollandalı teknik adam Ozan'dan daha çabuk oynamasını ve tempoyu arttırmasını istedi.İyi çalışan Ozan Tufan, hocasının isteklerini harfiyen uygulamaya çaba sarfediyor.