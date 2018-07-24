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Cocu'dan Ozan Tufan'a tempo ayarı!

Yaklaşık 9 kilo vererek sezona başlayan Ozan Tufan yine de uyarıdan kurtulamadı. Cocu, Ozan'dan daha çabuk oynamasını ve tempoyu arttırmasını istedi.

Kaynak: Takvim
Cocu'dan Ozan Tufan'a tempo ayarı!
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24 Temmuz 2018 05:26
Fenerbahçe'de yeni bir sayfa açmayı hedefleyen ve takımda kalan Ozan Tufan tatili boş geçirmemiş ve yaklaşık 9 kilo vererek yeni sezona başlamıştı.

Ancak Ozan Tufan'ın bu çabaları Phillip Cocu tarafından yeterli görülmedi..

ÇOK ÇALIŞIYOR...

Hollandalı teknik adam Ozan'dan daha çabuk oynamasını ve tempoyu arttırmasını istedi.

İyi çalışan Ozan Tufan, hocasının isteklerini harfiyen uygulamaya çaba sarfediyor.



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