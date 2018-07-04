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Cocu'dan orta sahalara uyarı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, özellikle orta konusunda oyuncularını uyardı.

Kaynak: Takvim
Cocu'dan orta sahalara uyarı
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04 Temmuz 2018 04:33
Geçtiğimiz yılın kasetlerini izlemeye devam eden Phillip Cocu yapılan tüm kanat ortalarının ezbere yapıldığı tespitinde bulunurken, hedefe odaklı ortalar konusunda oyuncularını uyardı.

Geride bıraktığımız sezonda kanat oyuncularının içeriye bakmadan orta yaptıklarını söyleyen Phillip Cocu, herkesin kafasını kaldırarak kime attığını bilerek orta yapmasını istedi.

Takımın oyun boyundan da memnun olmayan Cocu; 15 metrenin içerisinde tüm takım halinde hücum ve defans yapmaları gerektiği konusunda da takımına uyarılarda bulundu.



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