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Cocu'dan Mehmet Ekici'ye: ''Çok zekisin...''

Phillip Cocu, Mehmet Ekici'ye çok zeki bir oyuncu olduğunu söylerken, eksiklerini anlattı.

Cocu'dan Mehmet Ekici'ye: ''Çok zekisin...''
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02 Temmuz 2018 06:59
Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, Mehmet Ekici ile özel bir görüşme yaptı.

Öğrencilerini yavaş yavaş tanımaya başlayan Phillip Cocu, özellikle Mehmet Ekici'ye ilgi gösterdi.

28 yaşındaki futbolcunun tekniğine hayran kalan başarılı teknik adam, Mehmet ile yaptığı birebir toplantıda, "Çok yetenekli ve çok zeki bir oyuncusun. Ancak arkadaşlarına çok uzak oynuyorsun. ve oyundan çabuk düşüyorsun. Bundan sonra çok hızlı düşünüp, çok hızlı oynamalısın" ifadelerini kullandı.



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